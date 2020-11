Jaren geleden vroegen De Meiden van Halal me voor een programma om te ‘discussiëren over jouw homoseksualiteit’. Ik zei nee, want: ‘mijn homoseksualiteit staat niet ter discussie’. Dat geldt voor iedereen. Refo, moslim, wat dan ook. Jij hébt mij niet te tolereren. Ik ben er.