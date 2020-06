11-jarige Kalil uit Rotterdam scoort met corona-lesmateriaal voor scholen

De 11-jarige Kalil Nieuw uit Rotterdam legt in een zelfgemaakte video de werking van het coronavirus zo goed uit, dat hij geroemd wordt door het Maasstad Ziekenhuis. Maar daar blijft het niet bij. Kalil ontwierp bij zijn video ook lesmateriaal en een toets waar inmiddels acht scholen gebruik van maken.

Kalil nam het filmpje op in zijn woonkamer, voor een groen scherm waar hij samen met zijn moeder tijdens de montage animaties op projecteert. “Ik vond het interessant en ook omdat het te maken heeft met actualiteit”, zegt Kalil tegen RTV Rijnmond. Voor het maken van de corona-video had hij al de nodige oefening: Kalil presenteert drie keer per dag het weer en stuurt dat de familie rond.

Het lesmateriaal van Kalil is gratis te gebruiken. Zie voor meer informatie de site van RTV Rijnmond.

