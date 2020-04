64-jarige passagier lanceert zichzelf per ongeluk uit straaljager

Een 64-jarige Fransman heeft zichzelf tijdens een verrassingsvlucht in een straaljager per ongeluk in zijn schietstoel uit het toestel gekatapulteerd. Hij landde wonderwel zonder ernstige verwondingen in een weiland. Het ministerie van Defensie doet onderzoek naar de zaak.

De man had nooit ook maar enige interesse getoond in een vlucht in een straaljager, maar nadat zijn collega’s hem het bijzondere cadeau gaven, voelde hij zich verplicht toch maar te gaan. Vanaf dat moment ging zo’n beetje alles mis wat mis kon gaan. Dat begon al bij het negeren van het medisch advies dat de man helemaal niet in staat was de G-krachten die bij de start ontstaan, te ondergaan.

Zodra het toestel van de Franse luchtmacht in volle vaart de lucht in ging, lukte het de 64-jarige niet in zijn stoel te blijven. Mede doordat de riemen niet strak genoeg waren aangetrokken. En dus zweefde de man tegen de koepel van de cabine aan. In een wanhopige poging zichzelf terug in zijn stoel te krijgen, greep hij de eerst de beste hendel die hij zag. Dat bleek de hendel van de schietstoel te zijn en luttele momenten later bevond hij zich buiten de straaljager. Daarbij verloor hij ook zijn helm, die ook niet correct was bevestigd. De parachute ging wel open.

Het incident vond plaats in maart van dit jaar in het noordoosten van Frankrijk. Het toestel, een jet van het type Dassault Rafe B, was opgestegen vanaf de Saint-Dizier luchtmachtbasis en bevond zich op slechts 400 meter hoogte toen het misging. De onfortuinlijke passagier had een relatief zachte landing in een nabijgelegen weiland en is voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot wist te voorkomen dat ook hij uit het toestel geschoten werd en wist de kist veilig aan de grond te zetten.

Vorige week bracht de Franse luchtmacht het onderzoeksrapport naar buiten. Het onderzoek naar het incident van zowel Justitie als Defensie is in volle gang.

Bron: The Guardian / cc-foto: Arnault Gaillard