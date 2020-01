83-jarige Alzheimer-patiënte scoort hitnotering met My Way

De 83-jarige Margaret Mackie bestormt de Britse hitlijsten met haar uitvoering van Frank Sinatra’s klassieker My Way. In december zong ze een duet samen met haar verzorger Jamie Lee Morley (31) op een kerstfeest-karaoke en de video daarvan werd enthousiast onthaald.

Niet alleen heeft Margaret een prachtige stem het is ook opvallend dat de Schotse ondanks haar ziekte, waarvan geheugenverlies een belangrijk symptoom is, zich precies de tekst herinnert van het nummer uit 1969.

Nu heeft Morley een uitvoering van het nummer opnieuw opgenomen in een studio om het duet op nummer 1 te krijgen. De BBC meldt dat de single de weg naar de top is begonnen en zelfs sterren als Ed Sheeran en Selena Gomez passeert. De opbrengst van de actie gaat naar een fonds ter bestrijding van Alzheimer. Haar familie is dolgelukkig met haar optreden en om haar zo levenslustig te zien door de herontdekking van muziek.

foto: Jamie Lee Morley