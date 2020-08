Aan Covid-19 overleden Herman Cain twittert: coronavirus niet zo dodelijk

Via het Twitter-account van de in juli aan Covid-19 overleden Republikein Herman Cain werd zondag het bericht verspreid dat “het virus niet zo dodelijk is als de mainstream media aanvankelijk zeiden”. Dat meldt The Huffington Post. Nadat andere Twitteraars met verbazing op het bericht reageerden, besloten de huidige beheerders van het account van Cain de tweet weer te verwijderen.

Cain, die in 2012 probeerde om presidentskandidaat te worden namens de Republikeinen, overleed vorige maand nadat hij enkele weken met Covid-19 in het ziekenhuis had gelegen. Hij kreeg de ziekte na een bezoek op 20 juni aan een campagnebijeenkomst van Trump in Tulsa, Oklahoma. Hoewel het niet te zeggen is of hij het virus bij die gelegenheid opliep, wezen verscheidene media er na de dood van Cain wel op dat hij tijdens de Trump-rally geen afstand hield en geen mondkapje droeg.