Een journalist van de Washington Post deed een live interview met premier Katrín Jakobsdóttir over wat andere landen kunnen leren van de IJslandse aanpak van het coronavirus en hoe het land zich voorbereid op de eventuele komst van de tweede golf die nu door Europa raast.

Iceland Prime Minister Katrín Jakobsdóttir was discussing the coronavirus’ effect on the tourism industry and how the nation is approaching testing when she was interrupted by an earthquake. https://t.co/47Thh6hy5M #postlive pic.twitter.com/3rWjrIczXm — Washington Post Live (@postlive) October 20, 2020

En toen vond er tijdens het interview een aardbeving plaats, een relatief zware met een kracht van 5,8. Te zien vanaf 3:05 in de video. De premier schrikt even van de schok, zegt dat er een aardbeving was en gaat vervolgens koelbloedig door met het interview.

Katrín Jakobsdóttir is leider van de Vinstrihreyfingin-grænt framboð, dat is IJslands voor GroenLinks.