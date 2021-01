Aboutaleb tot de relschoppers: ‘En? Goed gevoel dat je je eigen stad vernield hebt?’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb trok vanochtend naar de Beijerlandselaan en omgeving, het gebied waar honderden relschoppers zich maandagavond verzamelden en een spoor van vernielingen aanrichtten. Staande tussen de resten spreekt hij de relschoppers toe. Ieder woord is gewogen. Hij vraagt of het goed voelt dat ze hun eigen stad zo slopen, ondernemers in de problemen brengen, spullen stelen.

Daarna richt de burgervader zich tot de ouders: ‘Heb je je zoon na negen uur gebeld om te zeggen dat hij thuis moet komen?’

Tegen de getroffen ondernemers zegt de burgemeester dat de gemeente er alles aan zal doen hen een nieuwe start te bezorgen. Tot slot dankt hij alle handhavers, hulpverleners en de medewerkers van de gemeente die de straat nu weer schoonmaken en oplappen.