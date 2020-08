‘Acceptabel onder deze omstandigheden’, een korte film over Joe Biden

Hoe zou een film over het leven van Democratische presidentskandidaat Joe Biden eruitzien? Dat vroeg het team van The Daily Show zich af en dus maakten ze een korte biopic, ingesproken door acteur Steve Buscemi. De conclusie is dat Joe Biden wettelijk in aanmerking komt voor het presidentschap, hij (waarschijnlijk) kan lezen en bovenal nooit bevriend is geweest met Jeffrey Epstein. Oftewel:

Wat Joe is en altijd was, en wat hij zal zijn als jouw volgende president, is geen Donald Trump. Dat is wat Joe Biden acceptabel maakt onder deze omstandigheden.

