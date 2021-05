Adidas, Coca Cola en McDonald’s kijken weg bij misstanden Qatar

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Nadat Tim Hofman eerder al zijn tanden zette in de Nederlandse influencers die Qatar aanprijzen, richt hij zijn pijlen nu op de sponsors van het WK in Qatar. Zijn BOOS-team bezoekt geldschieters zoals Adidas, Coca-Cola, McDonald’s en Budweiser die zich niet of nauwelijks hebben uitgelaten of verantwoord voor de misstanden in het land.

