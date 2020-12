In Duitsland en België worden boekhandels tot de essentiële winkels gerekend, ze voeden immers de geest. In kruideniersnatie Nederland gaat dat anders en moeten ze dichtblijven. Lokale boekhandels maken daardoor zware tijden door. Adriaan van Dis legt in deze korte clip op geheel eigen wijze uit hoe je die zaken kunt steunen en hoe je daarmee ook jezelf er bovenop helpt. Want als de lockdown niet intelligent meer is dan kun je het maar beter zelf worden.

Geen video? Klik hier