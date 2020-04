AH shopt protest tegen onderbetaling om tot reclame

Een sympathieke actie voor de deur van een Albert Heijn in Leiden. Daar werd voor de deur door actiegroep Voor14 met stoepkrijt een hart onder de riem gestoken van de vulploegmedewerkers die de supermarkten draaiende houden in deze coronatijden. Voor14 is een groep die, aldus de eigen website streeft naar “afdwingen dat de gigantische rijkdom in Nederland eerlijker wordt verdeeld. Te beginnen met het verhogen van het minimumloon van 10 naar 14 euro per uur. Hiermee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW.”

Goede actie. Stoepkrijten voor de supermarkten, een hart onder de riem: "Vakkenvullers, we kunnen niet zonder jullie. Minimumloon moet naar 14 euro".#SamenVoor14#voor14#PepchalkNL pic.twitter.com/5uwjXu9sXa — Cihan Ugural (@CihanUgural) April 1, 2020

En die verhoging van het minimumloon was ook een van de boodschappen in stoepkrijt voor de deur. Nadat het Albert Heijn-filiaal zelf op de eigen Facebookpagina een foto deelde, was daarop alleen nog maar de tekst “Vakkenvullers we kunnen niet zonder jullie te lezen”. Wie goed kijkt, ziet dat onderaan de streep, daar waar de tekst over het minumumloon stond, de tegels er opeens heel anders bij liggen: