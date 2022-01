‘Albert Verlinde was de verrader van Anne Frank geweest’

Donderdag komt Tim Hofman met de aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland. “Het gaat niet meevallen”, weet Druktemaker Marcel van Roosmalen al. “O wat hebben we allemaal zin in donderdag. Hun misbruik is uw entertainment, uw verzetje in deze moeilijke tijd. De horeca is dicht, maar wat kan u dat nog schelen?”

“In alle talkshows op alle zenders ging het gisteren over The Voice of Holland, en in het kielzog daarvan over Anne Frank. Want de verrader is nu volgens een coldcaseteam voor 85 procent bekend. In mijn hoofd gingen al die verhalen door alle herhaling helaas door elkaar lopen. Ik durf hier nu wel te stellen dat als Albert Verlinde de oorlog had meegemaakt, dat hij dan de verrader was geweest. Als je daar algoritmes op loslaat, zie je dat hij 100 procent zeker de SD had gebeld, en daarna had hij lachend opgehangen.”

“Tot donderdag bent u overgeleverd aan de geilheid van de talkshows. Via een U-bocht is John de Mol er dan toch in geslaagd om van alle integer bedoelde programma’s op alle zenders een groot SBS Shownieuws te maken.”