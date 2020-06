Alledaags racisme in de boekhandel: ‘Ga terug naar uw eigen land, vuile vreemde’

Op een video is te zien hoe een onbekende vrouw in boekhandel De Slegte in Leuven tekeer gaat tegen twee jonge Belgische klanten. Joyce die de confrontatie filmde is een uit China geadopteerde jonge vrouw, haar vriend is geboren in Afghanistan. De zus van Joyce heeft de clip op Facebook geplaatst en licht toe:

“Maandag 8 juni ging mijn zus naar Leuven om haar eerste examen af te leggen. Ze besloot om na het examen samen met haar vriend Leuven in te trekken om wat te ontspannen. Samen bezochten ze een boekenwinkel, terwijl ze af en toe lachten om een grapje dat tussendoor werd gemaakt. Dit werd echter niet gesmaakt door een witte vrouw die ook in de winkel aanwezig was. Zonder reden begon ze agressief uit te halen naar mijn zus en haar vriend met tal van racistische verwijten, waarop mijn zus begon te filmen om bewijsmateriaal te verzamelen voor later. “Ge zijt hier wel in mijn land, vuile vreemde. Ga terug naar uw eigen land”; “moet ik in het Chinees praten” zijn enkele verwijten die ze naar hun hoofd kregen geslingerd. Uiteindelijk heeft de winkelmedewerker de vrouw uit de winkel gezet.”

“Voor mijn zus was dit incident echter geen verrassing meer. Zij, en zoveel andere zwarte mensen en mensen van kleur, worden dagelijks geconfronteerd met racisme. Hetzij subtiel, hetzij heel expliciet zoals nu. Ze is er immers aangewend dat op elk moment dat zij zich in publieke ruimte begeeft men haar racistisch kan benaderen. Desondanks kwetst het haar, en is het psychologisch uitputtend.”

Joyce verklaarde tegenover De Standaard dat ze met de video wil laten zien dat racisme niet louter in de Verenigde State voorkomt. De vrouw verdween uiteindelijk toen een winkelmedewerker dreigde politie te bellen. Uit enkele reacties wordt duidelijk dat de vrouw zich vaker zo gedraagt. “Sommigen vermoeden dat de vrouw psychologische problemen heeft. Als dat zo is, vind ik dat heel erg, maar het maakt nog niet goed hoe ze ons heeft behandeld. En dat doet niets af aan het feit dat we vaak met dergelijk racisme geconfronteerd worden.”