‘Alleen CPB denkt dat verkiezingsprogramma’s realistisch zijn’

“Ik houd van politiek, maar er is niks wat zo de prik van de cola haalt als de berekeningen van het CPB”, zegt Druktemaker Pieter Derks. “Elk debat verandert in een discussie over tienden van procenten, stijging van de staatsschuld, relatieve belastingdruk. Allemaal dingen die hartstikke interessant zijn als je opgewonden raakt van Excel, maar voor mensen met een normaal functionerend libido is het alsof er tijdens het voorspel iemand tijdens het voorspel begint uit te rekenen wat een kind kost, het schoolgeld geïndexeerd voor inflatie, afgezet tegen de prijs van condooms.”

“Dit is de tijd dat we enthousiast moeten worden, opgewonden raken. Vervoerd van een idee, een toekomstperspectief, een ideaal, urgentie. En als er een manier is om dat allemaal in een keer kapot te maken, dan is het wel om het in een financieel tabelletje samen te vatten. We zijn niet gek als kiezers. We weten dat een verkiezingsprogramma een wensenlijstje is, en onrealistisch. Behalve het CPB, dat vrolijk door blijft rekenen met fictieve scenario’s en het dan als harde cijfers presenteert.”