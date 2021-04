‘Alleen geprivilegieerden kunnen de offers brengen die overheid nu vraagt’

De overheid doet in crisisbestrijding een beroep op een Nederlander die zich met gemak door de onzekere crisis slaat, zegt Druktemaker Ellen Deckwitz. Een Nederlander met een vaste baan, een prettig huis en een goede gezondheid. “De overheid doet een beroep op het soort burger dat diezelfde overheid beleidsmatig heeft gereduceerd tot een zeldzaamheid. Door elke vorm van bestaanszekerheid te ondergraven. Door het in standhouden van een belastingstelsel dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar heeft vergroot. Door het negeren van woningnood. Ze vraagt offers die alleen onder geprivilegieerde omstandigheden vol te houden zijn. En het is tijd dat Den Haag inziet dat zij met hun vaste inkomen, werkgarantie, fijne huizen en stabiele netwerken zichzelf als norm namen voor een Nederlander die dankzij hen een uitzondering is geworden.”