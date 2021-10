Nu de coronacrisis wat minder urgent lijkt, is het tijd om een nieuwe crisis aan te wijzen. Want het is toch zonde om dat perszaaltje nu elke week leeg te laten staan, meent Pieter Derks. De Druktemaker zelf denkt aan de wooncrisis. Want: “De grafiek van de gemiddelde huizenprijs gaat inmiddels net zo steil omhoog als de coronacurve na Dansen met Janssen.”

“En ook deze stijging komt door menselijk gedrag. Want de oplossingen die tot nu toe werden bedacht, waren bijvoorbeeld dat je meer geld mag lenen en dus stegen de prijzen, of dat ouders hun kind een ton mogen schenken en dus stegen de prijzen, en dat je studieschuld niet meer meetelt bij een hypotheekaanvraag en dus stegen de prijzen. We moeten iets doen voordat iemand op het idee komt dat je voortaan je organen mag verkopen om op een huis te kunnen bieden.”

Als het aan Derks ligt, komt er een Housing Management Team, met allemaal deskundigen. “En voordat de boven ons gestelden het weer verkeerd begrijpen: met deskundigen bedoel ik dus niet Prins Bernhard junior, of de CEO van Blackstone, maar bijvoorbeeld mensen die al tien jaar proberen een huis te vinden, of mensen die uit een sociale huurwoning worden gezet omdat ze daar net te veel voor verdienen maar ook geen nieuwe woning kunnen vinden omdat ze daar net te weinig voor verdienen. Het is tijd voor actie. Alleen samen krijgen we het wonen onder controle.”