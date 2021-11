Druktemaker Dolf Jansen maakt zich druk over Black Friday. ‘Op black Friday zijn er meer kortingen dan Hugo de Jonge in twintig maanden aan slechte ideeën en beeldspraken heeft gehad. En dus is het motto: kopen, kopen, kopen. Dat lijkt op allerlei manieren op de ‘action, action, action’ van onze premier een paar weken geleden in Glasgow, maar als je iets verder kijkt natuurlijk juist niet.”

“Juist het door blijven consumeren op de manier die we al decennia gewend zijn, is de weg die we volgens mij zo snel mogelijk moeten verlaten. Economische groei en omzet halen ten koste van schade aan alles van waarde dat weerloos is – het klimaat, onze leefomgeving, de planeet – is op geen enkele manier een goed idee. Alleen verandering kan ons redden.”