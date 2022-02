Marcel van Roosmalen wacht nu al weken op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. “De chips liggen klaar, maar de lol gaat er ondertussen wel een beetje af”, aldus de anders altijd zo optimistische Druktemaker. “Het duurt maar en duurt maar. De grote duiders in dit conflict zijn Derk Sauer, Wierd Duk en Jaap de Hoop Scheffer. Derk woont vaak in Rusland, Wierd is voor Rusland en met de woorden van Jaap de Hoop Scheffer kun je alle kanten op. Ze noemen mij vaak somber, maar Jaap de Hoop Scheffer is in staat om in z’n eentje de benzine- en gasprijzen in Europa tot recordhoogten op te jagen.”

“En ondertussen bezoeken Mark Rutte en Wopke Hoekstra Oekraïne om in Kiev met de president te praten. En Boris Johnson komt ook. Tijdens Chinees Nieuwjaar. Arme Oekraïners. Alle ellende komt tegelijkertijd. Wat een nachtmerrie. Je staat op het punt om overrompeld te worden door de beste vriend van Wierd Duk en dan komt ook nog het putje van de Europese politiek met je babbelen over vriendschapsbanden en eventuele economische sancties na de overrompeling. Binnenshuis doen ze er alles aan om de democratie om zeep te helpen, maar eenmaal in de periferie spelen ze de trotse boegbeelden van het zogenaamde vrije westen. Kijk naar ons en naar Engeland. Nou, de gouden eeuw is echt voorbij. Als de Russen dan toch aanvallen, dan graag vandaag. Neem ze maar gevangen, Poetin. Bind ze vast. Als we Wierd Duk mogen geloven is het allemaal niet zo vreselijk.”