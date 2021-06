Als hulpverleners net zo populair waren als profvoetballers

In een ideale wereld zouden hulpverleners in conflictgebieden, net zoveel supporters hebben als de profvoetballers die nu schitteren op het EK voetbal. Helaas is dat bij lange na niet het geval. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) telde tussen 2016 en 2020 gemiddeld maar liefst 3.780 aanvallen per jaar op hulpverleners en klinieken in 33 verschillende landen. Als reactie hierop lanceerden het ICRC, de Franse profvoetballer Blaise Matuidi samen met het vermaarde reclamebureau Saatchi & Saatchi onlangs een campagne om het bewustzijn over de essentiële rol van hulpverleners en de noodzaak om hen te beschermen, te vergroten.

Video niet te zien? Klik hier.