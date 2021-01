Amstelveense relschoppers teleurgesteld na groot gebrek aan rellen

Terwijl op veel plekken in Nederland rellen zijn uitgebarsten sinds de invoering van de avondklok, is het in het oude dorp van Amstelveen rustig. Heel rustig. Dit tot grote spijt van een paar lokale jongeren die wel zin hadden om er even op los te slaan. Voor de camera’s van RTV Amstelveen doen ze hun beklag over het uitblijven van rellen in hun woonplaats:

