Amsterdam kocht voor 2 ton City Tree, een mechanische boom die vervuilde lucht zou zuiveren

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Het had de luchtvervuiling in de Amsterdamse Valkenburgerstraat moeten oplossen: de City Tree. Een kunstmatige boom die, volgens de fabrikant, dezelfde zuiveringskracht heeft als 275 échte bomen. En ze zien er óók nog eens hip uit, wat wil je nog meer? Amsterdam plaatste in 2018 acht van die City Trees in één van de meest vervuilde straten van de stad. Kosten: tweehonderdduizend euro. Zou dit dan eindelijk een mooie oplossing zijn voor de luchtvervuiling?

Voor wie nog nooit van de City Tree heeft gehoord: het is een groene installatie bedekt met planten en mos. Die zogeheten ‘vaatplanten’ leven op stikstofdioxide en zouden met hulp van een ingenieus technologisch hoogstandje in het apparaat vervuilde lucht kunnen filteren.

Te mooi om waar te zijn natuurlijk!

Volgens de verkoper (hij had er zelf ook eentje in z’n tuin staan) zouden de acht nepbomen twintig procent fijnstof uit de omgeving halen en vijf procent stikstofdioxide. Dat is natuurlijk al niet heel erg veel, maar na een paar maanden kwamen ze erachter dat de City Trees nog niet eens één procent fijnstof uit de lucht konden vangen. En nog erger: langs de gevels van de Valkenburgerstraat werd niet minder, maar juist méér stikstofdioxide gevonden.

Wat er met de nep-bomen is gebeurd, kun je horen in de podcast ‘Weggegooid Geld’.

Foto gemaakt door Paul Busker, de City Tree in actie.