André van Duin ontroert nog een laatste keer in DWDD

Een vurige wens van Matthijs van Nieuwkerk: nog één keer André. Dus nam André van Duin vanavond voor de allerlaatste keer plaats aan de DWDD-tafel. Aan het eind van een openhartig en ontroerend gesprek biecht Matthijs op dat een van zijn eigen hoogtepunten in al die jaren DWDD die keer is, dat André speciaal voor Matthijs een vertaling zong van La Bohème van Charles Aznavour. En dus deed Van Duin dat nog een keer dunnetjes over.

La bohème van André van Duin voor een brekende Matthijs van Nieuwkerk vond ik mooier en troostender dan onze koning. Zo ontroerend. Waar zijn we in beland, mensen. Zo verdrietig voor iedereen. #dwdd — Saskia Noort (@saskianoort) March 20, 2020