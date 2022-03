Angstige wolf trekt sprintje door Heumense Dorpsstraat

Een bijzonder tafereel in het Gelderse Heumen afgelopen zondag. Daar rende op klaarlichte dag een wolf over straat, waarbij hij (of zij) twee voetgangers passeerde. Beelden van de wolf werden vastgelegd door de beveiligingscamera van een snackbar en café in de straat.

Zondag maakte Omroep Gelderland al melding van de wolf, en dan in het bijzonder van de drol die het dier achterliet. ‘Een angstpoepje’, aldus wolvendeskundige Maurice la Haye die ook een voetafdruk in de keutel ontdekte: ‘Er loopt dus ergens iemand rond die in die wolvendrol heeft gestaan.’