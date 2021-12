Anita Meyer en Lee Towers zijn wanhoop nabij: Pandemie, wanneer is het over?

Het OMT stelde voor de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen om de besmettingsaantallen omlaag te krijgen, en zodat de kleinkinderen niet direct een dag later hun eventueel meegebrachte coronavirussen over opa en oma heen hoesten, maar daar ziet het demissionaire kabinet geen brood in. En dus lijkt het erop dat het voor opa en oma opnieuw een sobere kerst, alleen, wordt. Dat leidt in de studio van Even tot hier tot de verzuchting: O, die pandemie, wanneer is het over. Maar wacht eens even, is dat niet ook dat ene nummer van Anita Meyer en Lee Towers?

