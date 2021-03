‘Annemarie Jorritsma wilde Omtzigt directeur van Blijdorp maken’

Is ex-verkenner Kajsa Ollongren verantwoordelijk voor de fouten bij het formatieproces? Druktemaker Marcel van Roosmalen weet wel beter. “De hoofdschuldige is natuurlijk Annemarie Jorritsma. Ollongren was ooit ambtenaar onder Jorritsma. Annemarie Jorritsma heeft Kajsa Ollongren gemaakt tot wat ze nu is: een incapabele minister en een hele, hele slechte verkenner.”

“Annemarie Jorritsma is ons paard van Troje. Eigenlijk is alles de schuld van Annemarie Jorritsma. Annemarie Jorritsma heeft ervoor gezorgd dat de VVD de grootste partij is. Annemarie Jorritsma staat aan de basis van de cultuurafbraak. Zij zong op partijcongressen liedjes met Gordon. Die hele toeslagenaffaire was een afleiding van Annemarie Jorritsma. Zij was het brein. Annemarie Jorritsma wilde Pieter Omtzigt burgemeester van Vlieland maken of directeur van Blijdorp.”