AOC: coronapatiënten snel weer aan het werk zetten is sociopatisch

Alexandria Ocasio-Cortez zit in quarantaine na een positieve covid-19-test. Het linkse lid van het Huis van Afgevaardigden schrijft dat de ziekte “geen grap” was. “Ik heb al een tijdje gezegd dat de term ‘mild’ misleidend is wanneer ziekenhuisopname en overlijden de lat zijn. Zelfs ‘milde’ gevallen kunnen leiden tot long covid, dat gepaard kan gaan met aandoeningen zoals cognitieve stoornissen, POTS en chronische vermoeidheid.”

Ze pleit er daarom voor om goed uit te rusten bij een besmetting. “Het voorstel om mensen vijf dagen na het begin van de symptomen te dwingen om weer aan het werk te gaan is sociopatisch en 100% ingegeven door een cultuur waarin het normaal is om mensenlevens op te offeren aan winstmarges.”

De Amerikaanse politica meent dat bij de coronamaatregelen – vaccineren, een mondkapje dragen – te veel de nadruk wordt gelegd op het eigenbelang: hoe zorg ik ervoor dat ik niet ziek word? Volgens haar nemen we de maatregelen ook “omdat we om andere mensen geven: onze invalide buren, onze collega’s die niet hebben verteld (en zich niet verplicht zouden moeten voelen om te vertellen) dat ze immuungecompromitteerd zijn etc.”