Apen ontsnappen op weg naar laboratorium

De politie in de Amerikaanse staat Pennsylvania is op zoek naar een aap. Hij ontsnapte met verscheidene andere apen na een verkeersongeval. Een vrachtwagen met zo’n honderd dieren, was vrijdag betrokken bij een botsing. Na het ongeval maakten de dieren zich uit de voeten. De apen waren onderweg naar een laboratorium, meldt Associated Press.

De politie riep mensen op om de ontsnapte apen niet zelf te benaderen, maar om contact op te nemen met de autoriteiten. Er werd een helikopter ingezet om de dieren te vinden. Het is onduidelijk of er dieren gewond zijn geraakt bij de botsing.

Investigators shared this photo with @WNEP showing one of the monkeys that escaped from a truck after a wreck off of I-80 this afternoon. Troopers and Game Wardens are still trying to catch 4 monkeys, including this one. pic.twitter.com/zsFZdQjawP

— Marshall Keely (@MKeelyNews) January 22, 2022