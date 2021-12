Apple doet net of Palestina niet bestaat

Apple’s virtuele assistent Siri kan je exact vertellen hoe laat het is in Israël, maar wanneer je vraagt naar de tijd in Palestina heeft Siri plots geen idee meer waar je het over hebt. Dat ontdekte TikTok-gebruiker Mayanoraa in een video die viral gaat op sociale media.

After asking Apple’s voice assistant, Siri, for the time in Palestine, a TikTok user was surprised when Siri replied, “I have no idea what time it is there.” pic.twitter.com/mz9rshu4lN — AJ+ (@ajplus) December 1, 2021

‘In Jerusalem, Israël, is het 13.20’, antwoordt Siri op de eerste vraag. ‘Ik heb geen idee hoe laat het daar is,’ is het antwoord op de tweede. Palestina wordt door veel landen niet erkend als zelfstandige natie, maar daar lijkt het niet aan te liggen. Ook wanneer Mayanoraa naar de tijd in steden als Ramallah en Hebron vraagt, heeft Siri geen antwoord. Hetzelfde geldt voor Oost-Jerusalem, Palestijns grondgebied.

Op sociale media wordt inmiddels opgeroepen tot een boycot op Apple-producten omdat het bedrijf zich achter de Israëlische illegale bezetting van Palestina zou scharen. Eerder dit jaar ondertekenden ook bijna duizend Apple-medewerkers een interne petitie waarin directeur Tim Cook werd gevraagd zich uit te spreken tegen de bombardementen op Gaza. Dat gebeurde niet.

Het lijkt erop dat Apple de enige virtuele assistent is die het bestaan van Palestina ontkent, zo blijkt uit tests van sociale mediagebruikers. Bixby (Android), Alexa (Amazon) en Celia (Huawei) vertellen wel exact hoe laat het is in Palestina of hoe het weer is. De assistent van Google geeft desgevraagd wel de tijd in Palestina aan, maar maakt op Google Maps dan weer geen vermelding van het land, net als op Apple Maps. Wel staan er rond Gaza en de Westelijke Jordaanoever stippellijnen om een grens aan te geven, zonder Palestina te noemen.

‘Het spijt me,’ zegt Siri nog. ‘Het spijt je helemaal niet,’ antwoordt Mayanoraa.