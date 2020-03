Arjen Lubach is een beetje boos, want afstand houden blijkt voor sommige Nederlanders ondanks alle waarschuwingen en voorlichting nog erg lastig. Die maatregel is vooral nodig om de kwetsbaren en ouderen te beschermen. Het principe ervan is toch niet heel moeilijk, zou je denken: thuisblijven. En als je echt weg moet: houd minstens anderhalve meter afstand, want dan vallen er minder doden.