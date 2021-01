In een vlammend betoog vergelijkt de oud-gouverneur van Californië en Hollywoodster Arnold Schwarzenegger de aanval op het Capitool door extreemrechtse vandalen met de Kristallnacht, de grootschalige vernielingen van joodse eigendommen door nazi-knokploegen. “Die vond plaats in 1938 en werd uitgevoerd door de toenmalige versie van de Proud Boys.” Donald Trump noemt hij “de slechtste president uit de geschiedenis”.

De immigrant uit Oostenrijk die het na een carrière in Hollywood schopte tot een prominent van de Republikeinen, vertelt op basis van zijn eigen ervaringen over de ellende die extreemrechts aanricht, niet alleen bij hun tegenstanders, maar in het hele land. “Ik heb deze ervaringen nooit gedeeld omdat ze pijnlijk zijn. Maar ik ben geboren in 1947, twee jaar na de Tweede Wereldoorlog, en heb meegemaakt hoe mijn vader steeds dronken thuiskwam en mijn moeder en ons sloeg. Ik keek er niet van op omdat de buurman hetzelfde deed bij zijn gezin.” Schwarzenegger zegt dat de mannen verscheurd werden door wat ze onder het nazibewind hadden gedaan en gezien.

De Oostenrijkse immigrant legt uit dat niet iedereen zich bij nazi’s aansloot maar dat velen toekeken zonder in te grijpen. Hij haalt uit naar partijgenoten die Trump nog steeds steunen of gesteund hebben en zegt dat dat niet zonder gevolgen kan blijven. De oud-politicus zet dan in stichtelijke woorden uiteen hoe een politicus niet zijn eigen belang maar dat van het land moet dienen. Hij toont een zwaard en maakt een opmerkelijke vergelijking met de democratie. Tot slot roept hij iedereen op president Biden te steunen.

Op Twitter werd zijn inspirerende betoog binnen 3 uur meer dan 3 miljoen keer bekeken.

