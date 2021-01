‘Avondklok? Even een frisse neus halen staat gelijk aan overleven’

Er is veel discussie over de invoering van een avondklok. In de Tweede Kamer, die “nog kan vergaderen zonder oproerpolitie in de wandelgangen”, en op Twitter, “dat sinds kort ook geen oproerpolitie meer nodig heeft”, weet Druktemaker Dolf Jansen. De cabaretier heeft overigens nog wel een advies voor Twitter: “De sfeer zou nog een heel stuk verbeteren als iedereen onder een schuilnaam of verborgen achter een Nederlandse vlag en met het spellingsniveau van een dyslectisch przewalskipaard ook een andere plek zou vinden om het onderling heel erg eens te zijn.”

Nu ja, de avondklok dus. Jansen vindt het een lastige discussie. “Ik geloof oprecht dat we alles moeten doen om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen, maar ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen van het grootste belang is dat je er op enig moment nog even uit kan. Na een dag thuisonderwijs geven aan de twee kinderen die je blijkt te hebben. Na een achttal Zoom-vergaderingen met mensen die nog steeds het verschil tussen mute en tyfushard met rondzingers niet kennen. Na in een te klein huis vanaf half zeven des ochtends alle ballen te hebben hooggehouden en aansluitend je partner net niet doodgeslagen te hebben met een literfles extra vierge olijfolie. Even een frisse neus halen, desnoods tegen tienen ’s avonds, staat dan gelijk aan overleven.”