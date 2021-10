Baby toeslagenouder werd 10 dagen na geboorte uit huis gehaald

Het verhaal van toeslagenouder Karin. Haar baby werd tien dagen na de geboorte uit huis geplaatst. “Je hebt nog steeds helemaal niks, m’n kinderen niet, m’n geld niet. Wanneer doen mensen een keer wat voor mij? #toeslagenschandaal #1115kinderen #toeslagenaffaire pic.twitter.com/3smRgcRNx2 — Sam Hagens (@SamHvNL) October 20, 2021

Deze week werd bekend dat 1.115 kinderen van gedupeerden in het toeslagenschandaal uit huis zijn gehaald. Een van de slachtoffers is Karin van Opstal. Zij moest 60.000 euro kinderopvangtoeslag terugbetalen nadat ze op een fraudelijst was gezet. Daardoor raakte ze enkele jaren later haar huis kwijt.

Nog altijd moet Van Opstal vier kinderen missen. Haar jongste kind werd tien dagen na de geboorte uit huis geplaatst. “Het is alsof je hart eruit gerukt wordt”, vertelt ze aan Hart van Nederland. Het gemis is groot. “Ik weet niet hoe ze er uit zien op dit moment, hoe groot ze zijn geworden, wat ze het liefst doen.”

De partijen van het kabinet-Rutte-III, dat aftrad vanwege het toeslagenschandaal, onderhandelen op dit moment over voortzetting van de coalitie.