Babypanda geboren in Rhenen

In Ouwehands Dierenpark in Rhenen is vrijdag een reuzenpandababy geboren. Het dierenpark maakte dat bekend in een video op YouTube. “Reuzenpanda Wu Wen heeft een jong gekregen!” kondigt het park trots aan. “Moeder en jong maken het goed.”

Drie weken geleden maakte het park bekend dat reuzenpanda Wu Wen mogelijk drachtig was nadat de panda’s in januari eindelijk waren gaan paren. Ouwehands Dierenpark was al sinds de dieren in 2017 naar Nederland kwamen bezig om dat voor elkaar te krijgen. Een vrouwtjespanda is maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar en daar bovenop zijn reuzenpanda’s berucht om hun gebrek aan ook maar enig libido.

De volharding van Ouwehands heeft nu vruchten afgeworpen, of in elk geval één vrucht. Of het jong een mannetje of vrouwtje is, is voorlopig niet bekend. Moeder en kind worden de komende maanden nog met rust gelaten door de verzorgers. Hoewel de panda’s in Rhenen verblijven, zijn ze nog altijd eigendom van China. Hun huisvesting in het Ouwehands Dierenpark maakt deel uit van een internationaal fokprogramma. Ook de nu pasgeboren babypanda is eigendom van China. Het mag vier jaar in Nederland blijven en zal daarna naar China gaan om bij te dragen aan het fokprogramma.