Ballerina’s de straat op tegen pensioenplannen Macron

Dansers en musici voerden dinsdag het Zwanenmeer van Tsjaikovski op voor de deur van de Opéra van Parijs. Met het optreden op straat demonstreerden zij tegen de plannen van de Franse president Emmanuel Macron om de pensioenen te hervormen.

Now *that’s* withdrawing your labour. Striking ballerinas at the Opéra de Paris: pic.twitter.com/HtqO4BimWU

De pensioenregeling voor ballerina’s dateert uit de 17e eeuw, meldt France 24. De dansers hebben het recht op om hun 42ste met pensioen te gaan. Dat voorrecht dreigen zij te verliezen als Macron zijn zin krijgt. De Franse president wil dat alle Fransen blijven doorwerken tot hun 64ste.

In Paris, the orchestra and dancers of the Opéra de Paris gave a free open-air performance of Tchaikovsky's "Swan Lake", bringing art back to the streets as they joined the nation-wide strike against neoliberal pension reforms and austerity.

Credit: AymericOpera pic.twitter.com/9IBWo34yr7

