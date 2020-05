In een nieuw werk op een muur van een ziekenhuis in Southampton eert de beroemdste graffiti-kunstenaar de zorgmedewerkers en laat en passant zien hoe de wereld verandert door corona. Game changer, zoals het werk door hemzelf is betiteld, toont een spelend jongetje dat het Amerikaanse merchandise speelgoed van Batman en Spiderman in de prullenbak heeft gegooid en een nieuwe superheld boven zich uittilt: een verpleegkundige.

De verpleegkundige draagt een gezichtsmasker en een wapperende superhelden-cape. Het beeld doorbreekt bovendien bestaande rolpatronen: het jongetje verkiest een zorgzame vrouw die deel uit maakt van een team boven een solitaire man die het louter van zijn fysieke kracht moet hebben.

De kunstenaar liet een bericht achter voor de ziekenhuismedewerkers: “Dank voor alles wat jullie doen. Ik hoop dat dit jullie dag wat mooier maakt, ook al is het alleen maar zwart-wit.”

Als de lockdown voorbij is, zal het stuk tentoongesteld en daarna geveild worden. De opbrengst is bestemd voor liefdadigheidsorganisaties die verbonden zijn aan de NHS, de Britse nationale zorg.