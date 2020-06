Baudet: ‘Aardbevingen in Groningen zijn geen genocide of zo’

Thierry Baudet, de zelfverklaarde grootste intellectueel van Nederland, vindt de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinningen ‘nou ook weer niet zó erg’. Dat zei hij op zijn eigen propagandakanaal FvD Journaal.

Tijdens de laatste uitzending kreeg hij de vraag: ‘Hoe sta je tegenover Groningen? Moet er meer gas geboord worden of moet de kraan dicht?’ Baudet kon zich wel voorstellen dat de scheuren in de huizen natuurlijk wel vervelend zijn voor de bewoners, maar: ‘De aardbevingen in Groningen zijn geen genocide of zo, dus het is ook weer niet zo erg. Het is niet dat die mensen allemaal massaal dood…’.

Bij de regie had men mogelijk door dat het een wel erg eerlijk inkijkje in het denken van Baudet was, want nog voor Baudet zijn zin kon afmaken, werd het scherm op zwart gezet.