BBC fileert leugens Boris Johnson over illegaal kerstfeest in ambtswoning

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere dieren, schreef George Orwell in Animal Farm (1945). De Britse schrijver gebruikte de allegorie over dieren om het Stalinisme in de Sovjet-Unie aan te klagen, maar de bekendste zin uit het boek is ook zonder problemen toepasbaar op het Verenigd Koninkrijk anno nu.

Telkens blijkt namelijk weer dat Boris Johnson en zijn coterie zich niets gelegen laten liggen aan de coronaregels die wél gelden voor de rest van de bevolking. Zo kon het gebeuren dat Johnsons belangrijkste adviseur Dominic Cummings in het voorjaar van 2020 de lockdownregels negeerde en honderden kilometers door het land reed mét een coronabesmetting. Johnson trok zich niets aan van de storm van kritiek die losbarstte. De Britse premier bleef achter Cummings staan, en zette hem pas aan de dijk toen de adviseur het aan de stok kreeg met Johnsons vriendin.

Ook eind vorig jaar liet Johnson weer blijken dat hij regels toch vooral iets vindt voor de hoi polloi. Terwijl de rest van het land in lockdown was en de politie boetes van 10.000 pond uitdeelde aan mensen die illegale huisfeestjes organiseerden, vond er op 18 december in het geniep een kerstfeest plaats op Downing Street 10. Daar kwamen tientallen mensen op af, terwijl het toegestane maximum op dat moment twee gasten was.

Johnson en zijn volgelingen wringen zich in de vreemdste bochten om deze overtreding van de coronaregels te rechtvaardigen. Er was helemaal geen kerstfeest, en als er toch een kerstfeest was, dan werden de regels nageleefd, zo luidt de allesbehalve overtuigende verdediging. Ros Atkins van de BBC zet het bewijs op een rij en maakt gehakt van alle uitvluchten.