De burgemeester van Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant heeft een schaatsverbod uitgevaardigd voor het Zilvermeer en het Zoet Water in zijn Belgische gemeente. Ook al omdat schaatsers zich er weinig van de gevaren aantrekken. Voor de camera van de regionale omroep Brabant geeft hij een toelichting en wil dan nog even demonstreren dat het ijs echt onveilig is door zelf…