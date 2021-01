Bernie Sanders haalt met eigen meme geld op voor goed doel

De beelden van de inauguratie van Joe Biden gingen de wereld rond, maar een van die beelden misschien wel meer dan alle andere: senator Bernie Sanders, gezeten in een klapstoel, de armen over elkaar gevouwen, zijn handen in een paar comfortabele wanten gestoken. Het internet had slechts enkele minuten nodig om van Sanders een immens populaire meme te maken.

Sanders zelf kon er niet alleen de humor wel van inzien, hij heeft ook een manier gevonden om de afbeelding om te zetten in een goed doel. De beroemde foto is door het team van Sanders op een trui geprint, die werd te koop aangeboden voor 45 dollar en alle opbrengsten gingen naar Meals on Wheels in zijn thuisstaat Vermont, een organisatie die maaltijden thuisbezorgd bij mensen die zelf niet in staat zijn die te kopen of te bereiden. De truien waren in mum van tijd uitverkocht.

Bernie Sanders, first of his name, Wearer of Mittens, Sitter of Chairs pic.twitter.com/1j6p8mrdlr — Matthew Mucha (@mattymooch) January 20, 2021