Beroemde vrouwen met gehavende gezichten in Italiaanse campagne

De Italiaanse kunstenaar AleXsandro Palombo heeft posters gemaakt met daarop de gehavende gezichten van beroemde vrouwen. Palombo wil op die manier aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. De posters met de afbeeldingen van onder meer Angela Merkel, Alexandria Ocasio-Cortez, Hillary Clinton en Michelle Obama hangen in Milan. De kunstenaar heeft de gephotoshopte afbeeldingen ook op Instagram gezet. Eerder trok Palombo de aandacht met afbeeldingen van gehandicapte Disney-prinsessen en de campagne ‘The Simpsons Go To Auschwitz’.