Beroemdste lach van internet gestorven

In Spanje is komiek Juan Joya Borja overleden. Hij werd op internet en zelfs daarbuiten wereldberoemd als gevolg van een uit 2002 stammende clip waarin hij vertelt over de tijd dat als hij kok werkte in een visrestaurant en lachte daarbij zo aanstekelijk dat het vrijwel onmogelijk is te kijken zonder zelf in de lach te schieten. Online werd die clip een meme en ondertiteld met totaal andere betogen, vaak uiterst komisch waardoor het effect nog eens versterkt werd. De beroemdste was die over een nieuw type Macbook die geen gewone USB-poorten bleek te hebben.

Borja is 65 jaar geworden, hij was al enige tijd ziek.

De man van toch één van de mooiste internet memes leeft niet meer.

Zijn lach zullen we nooit vergeten. #risitas https://t.co/atku5xwuBo — Caroline Verduin (@CarolineVerduin) April 28, 2021

De BBC over het fenomeen Borja in 2015:

