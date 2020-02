Besmettingsvrees? Stuur je hond erop uit

Nu het coronavirus ook Nederland heeft bereikt, nemen we meer maatregelen dan toen het virus nog alleen in Azië voorkwam. Het idee om voor de zekerheid een voorraadje aan wc-papier, soep, blikken bonen, rijst en water in te slaan, is misschien geen gek idee. Maar wie verschijnselen van het virus vertoont, wordt twee weken in quarantaine gezet. Veel mensen mogen dat ‘thuis’ uitzitten, alleen is even langs de supermarkt dan natuurlijk uit den boze. Voor die mensen biedt een ‘hulphond’ de perfecte uitkomst.