Besparingscoach helpt hipsters bezuinigen op dure leefstijl

Bewust leven is geen goedkope leuze, dat beseft iedereen die gebruik maakt van hipsterhoreca. Havermelk mag dan het lijd verminderen onder de koeienpopulatie, de consumptie gaat vaak gepaard met pijnlijke operaties in op de portemonnee. Hipsterhoreca kampt dan ook nog eens met het probleem dat de prijzen voor hipsterbasisbehoeften, zoals kikkererwten, snel stijgen. In België stuurt de overheid daarom besparingscoaches af op het meest bewuste deel van de bevolking om hen duidelijk te maken dat het zo niet langer kan en hoe dan wel. Een reportage van De Ideale Wereld.