Biden en Harris eren Black History Month met gospelkoor in Witte Huis

Februari geldt in Amerika als Black History Month, een maand waarin wordt stilgestaan bij belangrijke personen en gebeurtenissen in de Afro-Amerikaanse geschiedenis. Dat gaat door het hele land gepaard met aandacht voor de geschiedenis en tradities van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld door extra aandacht daarvoor in geschiedenislessen op school.

Ook in het Witte Huis wordt jaarlijks traditioneel stilgestaan bij Black History Month. De afgelopen jaren waren daarop een uitzondering: Trump nodigde vooral voor het oog van de draaiende camera’s een handjevol zwarte medestanders uit om het vervolgens vooral over zichzelf te hebben. Met de intrede van Joe Biden in het Witte Huis was daar in de tweede maand van diens presidentschap direct een terugkeer naar het oude normaal te zien. Biden en zijn vicepresident Kamala Harris hielden een virtuele herdenkingsceremonie die via de diverse kanalen van het Witte Huis gestreamd konden worden. Op die manier konden miljoenen Amerikanen zien hoe het St. Augustine gospelkoor vanuit verschillende locaties in het Witte Huis een speciaal concert ten gehore gaf:

Het was overigens niet de eerste keer dat het koor een bezoek bracht aan het Witte Huis. Dat gebeurde vijf jaar geleden ook al eens, toen president Barack Obama en destijds vicepresident Joe Biden de paus ontvingen.

