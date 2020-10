Biden noemt Trump niet een keer in ‘beste speech van de campagne’

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Joe Biden heeft in een indrukwekkende speech opgeroepen een einde te maken van het tijdperk van verdeeldheid. “We kunnen een einde maken aan de haat en de angst”, sprak de Democratische presidentskandidaat.

Hij had een toepasselijke plaats uitgekozen voor zijn verzoenende toespraak: het slagveld van Gettysburg, Pennsylvania. Daar hield president Abraham Lincoln in 1863 zijn beroemde en veelgeprezen speech over de Amerikaanse burgeroorlog.

Biden verwees in zijn verhaal herhaaldelijk naar Lincoln, en citeerde onder meer diens bekende uitspraak, afkomstig uit een andere beroemde speech, dat Amerika een ‘verdeeld huis’ is. Net als Lincoln wil Biden daar een eind aan maken. “We hebben te veel crises. We hebben te veel werk te doen.”

In zijn toespraak, volgens CNN-analist John Avlon ‘de beste van zijn campagne’, noemde de Democratische kandidaat zijn tegenstander Donald Trump geen een keer bij naam. Wel waren er de nodige steken onder water. “We moeten geen muren maar bruggen bouwen”, zei Biden bijvoorbeeld.

De Democraat probeerde nadrukkelijk afstand te nemen van het nauwelijks verhulde racisme van de de president, die in het debat van vorige week de racistische Proud Boys nog opriep om ‘paraat’ te blijven. “Haat verdwijnt nooit, het verbergt zich”, aldus Biden. “Als je het zuurstof geeft, als je het de mogelijkheid biedt om zich te verspreiden, als je het behandelt als iets normaals en acceptabels, dan openen we een deur die we snel weer moeten sluiten.”