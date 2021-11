Bijna perfecte correlatie: hoe meer Trump-stemmers, hoe meer coronadoden

In de gebieden in de Verenigde Staten waar de meeste Trump-stemmers wonen, zijn ook de meeste coronadoden gevallen. De correlatie is bijna perfect. Er vielen meer dan 300 doden per 100.000 inwoners in de 10 procent counties waar Trump vorig jaar de allermeeste stemmen haalde. Vlak daaronder zitten de counties uit het negende deciel, daaronder het achtste deciel en zo verder.

Alleen helemaal aan de onderkant blijken de counties met de allerminste Trump-stemmers het net iets slechter te doen dan het deciel daarboven. Dat is op het conto te schrijven van New York City, dat in het onderste deciel zit. In dit anti-Trump-bolwerk vielen aan het begin van de pandemie veel doden, schrijft Kieran Healy die de cijfers verzamelde.

Healy benadrukt dat een stem op Trump er niet toe leidt dat je aan covid-19 overlijdt. Wel is het zo dat Trump-stemmers vaker corona-ontkenners zijn. Zij weigeren maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te stoppen en besluiten vaker om zich niet te laten vaccineren.