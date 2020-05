Bijzonder: er zwemt een dolfijn in de haven van Amsterdam

Een ongebruikelijke melding bij het team van SOS Dolfijn: een tuimelaar is de haven van IJmuiden binnengekomen en van daaruit door gezwommen naar Amsterdam. De dolfijn zou al een paar dagen achter een zeilend vrachtschip afkomstig vanuit Frankrijk hebben gezwommen, dat laat de bemanning van het schip weten. Onderweg was er af en toe ook nog een tweede dolfijn te zien, maar die is niet teruggevonden in de haven. Het schip voer bij IJmuiden de sluizen door, op de voet gevolgd door de dolfijn. Een team van SOS Dolfijn ter plaatse in Amsterdam om het dier in de gaten te houden en te proberen om het weer uit de haven te krijgen.

