Bin Laden opent aanval op Trump-tegenstanders

Noor bin Laden, het nichtje van Osama bin Laden, heeft de aanval geopend op ‘de elitaire kringen’ die Trump steunen. In een artikel in The Spectator en op Fox News klaagt ze dat haar steun voor Trump tot meer haat leidt dan haar achternaam.

Noor bin Laden is on Tucker to complain about how hard it is to be a Trump supporter. pic.twitter.com/iPYCwVn3gz — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) October 17, 2020

“Ik heb de afgelopen vijf jaar veel zogenaamde vrienden verloren omdat ik een aanhanger van Trump ben”, schrijft ze. Bin Laden blijkt in veel opzichten een echte volgeling van de Amerikaanse president. In hetzelfde artikel geeft ze namelijk ook toe dat ze heeft geprobeerd om de coronaregels te omzeilen om naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen reizen.

Ze vermeldt helaas niet of ze net als Trump de mogelijkheid openhoudt dat haar terroristische oom nog leeft. Eerder deze week retweette de Amerikaanse president een complottheorie dat Joe Biden de Amerikaanse militairen die Osama bin Laden in 2011 uit de weg hebben geruimd, heeft laten doden. Op die manier zou Biden willen toedekken dat de missie was mislukt. Navy SEAL en Trump-fan (!) Robert O’Neill die Bin Laden doodschoot, heeft die leugen inmiddels weersproken.