Yossi Kat van het project Anyone Can Ride was deze week in Nederland om blinden en slechtzienden te helpen die wel een keertje willen fietsen. De Nederlandse deelnemers vinden het zonder uitzondering spannend. Maar als ze eenmaal zijn afgestapt, zijn ze ook trots. “Genieten”, zegt de 17-jarige Twan tegen Eric van der Horst, die een videoverslag maakte.