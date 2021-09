Boerderijdieren schieten kip in nood spontaan te hulp bij aanval door havik

Geen video? Klik hier.

Het lijkt een scene uit ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman maar dan om te laten zien dat ook de meeste dieren deugen. Op camerabeelden van Jaap Beets is te zien hoe een nietsvermoedende kip plots wordt aangevallen door een havik. De roofvogel ziet het arme dier als een lekker maaltje. Een andere kip schiet haar direct te hulp en probeert de havik te verjagen. Dat soortgenoten elkaar te hulp schieten lijkt misschien voor de hand te liggen. Maar let op de geit. Die schat de situatie eerst even goed aan en besluit dan deze moordaanslag op het buurdier niet toe te staan. Met de hoorns wordt de havik verjaagd.

Meer dieren- en natuurclips bij Vroege Vogels.